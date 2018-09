Stefan Steiner: Der Mann, dem Kurz blind vertraut

Abgesehen davon sieht Steiners Tun wie folgt aus: „Meine Aufgabe ist es, die politische Lage zu sondieren, dann schlage ich Themen vor.“ Zuletzt war er etwa beim groß angekündigten türkis-blauen „Job-Gipfel“ involviert. Das kam so: „Ich habe mir überlegt, wie man in den Herbst starten kann, und da ist Arbeit ein Schwerpunkt. Ich bin kein Arbeitsmarkt-Experte, weiß aber, dass dieses Thema die Menschen beschäftigt wie kaum ein anderes.“ Also schlug er vor, einen Gipfel mit Sozialpartnern und allem Drumherum abzuhalten – flugs platzierte die türkise Medien-Maschinerie den Plan in der Öffentlichkeit. Auch andere Aktionen dieser Art nehmen beim „Kurz-Hirn“ ihren Anfang.

Die Kurz-ÖVP ist derzeit Steiners einziger Kunde, sein Honorar bezahlt die ÖVP. Steiner schließt mittelfristig weitere Aufträge nicht aus, zur Zeit will er aber keine annehmen – dies würde schließlich dem Hauptgrund seines Rückzugs zuwiderlaufen, sagt er.

Nach dem Wahlkampf wollte er nämlich wieder mehr Privatleben: „In dieser unglaublich intensiven Phase gab es kaum Zeit für die Familie. Ich will meine drei Kinder aber nicht immer erst sehen, wenn sie schon schlafen.“ Nun genieße es der Ehemann einer Psychologin tagtäglich, sein sechsjährige Tochter in die Schule zu bringen. De facto jedes Wochenende verbringt er mit Familie im Elternhaus in Niederösterreich. Dort kickt der einstige Unterhaus-Fußballer mit seinem vierjährigen Sohn, radelt oder geht in den Wald. Längst weiß Steiner, einst Teil der gescheiterten ÖVP-Reformgruppe um Josef Pröll, wie ein Politiker-Leben aussieht – „mitsamt 15 Stunden-Tagen und ohne Privatsphäre“, wie er sagt. „Es ist ein Privileg für mich, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen.“