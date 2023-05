Stefan Petzner wegen schweren Betrugs angeklagt

Der frühere BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner muss sich wegen dem Vorwurf des schweren Betrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafantrag gegen ihn eingebracht. Dieser wird am 7. Juni am Wiener Landesgericht für Strafsachen verhandelt, bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts am Dienstag der APA. Petzner soll zwischen Mai 2019 und September 2019 zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben.

