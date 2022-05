Staatssekretärin: "Schweiz ist uns bei Lehrlingausbildung Kilometer voraus"

In der Schweiz nahm Plakolm beim St. Gallen Symposium an der Hochschule Sankt Gallen teil und diskutierte gemeinsam mit Friedrich Merz (CDU) und Mamphela Ramphele, Co-Präsidentin des Club of Rome, über Visionen junger Menschen in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

"Jegliche Entscheidung in der Politik ist Jugendpolitik, weil sie die jüngeren Generationen am längsten betreffen werden“, erklärte Plakolm dabei.