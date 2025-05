Sepp Schellhorn will Neos Salzburg zum "Comeback" führen

Genau diese Rolle, den Wiederaufbau von Strukturen in der zerbröselten Landespartei, will Schellhorn nun anführen. Ein Online-Dialog, bei dem Bürger den Kandidaten Fragen stellen können, läuft von 13. bis 23. Mai. Die Landesmitgliederversammlung, bei der die rund 220 Mitglieder über die neue Parteispitze abstimmen, ist für 24. Mai im Jufa Hotel in Salzburg angesetzt.

Aus den Lehren der Vergangenheit „hat die Gesamtorganisation bis heute vieles mitgenommen – auch ich“, kommentiert Schellhorn seine Kandidatur gegenüber dem KURIER. „Erfolgreich ist, wer einmal öfter aufsteht, als er hingefallen ist, heißt es.“