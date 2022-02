Staatsbesuch: Verneigung der Präsidentengattin sorgt für Aufregung

In Österreich sorgte der emeritierte Bundespräsident Heinz Fischer für Schlagzeilen in den türkischen Medien. Er hakte sich beim Staatsbesuch in der Türkei salopp im Arm der türkischen Präsidenten-Gattin Hayrünnisa Gül ein. Die kurze amikale Berührung gilt als Fehltritt, da es in der muslimischen Türkei nicht angemessen ist, als fremder Mann eine Frau zu berühren. Sein Protokollberater hat zwar sofort reagiert und versucht, die Berührung zu unterbinden, aber zu spät: Das Pressefoto war geschossen. Ungeachtet der medialen Aufregung verursachte der Etikette-Verstoß keinen diplomatischen Schaden.

Unvergesslich bleibt ein Hochzeitsknicks aus der Steiermark. Die damalige Außenministerin Karin Kneissl fühlte sich derart geehrt vom Besuch des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin auf ihrer Hochzeit, dass sie in einen tiefen Knicks verfiel. Obwohl es sich um eine private Veranstaltung handelte, schlug der Vorfall international Wellen. Die neutrale Vermittlerposition Österreichs im Ukraine-Konflikt und die Sanktionspolitik Europas gegenüber Russland würden mit derartiger Unterwürfigkeit gegenüber Putin untergraben, rügte der Münchner Merkur beispielhaft für andere.

Manchmal werden Protokoll-Fehler gezielt begangen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan rächte sich bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für Kritik an seinem Kurs: Bei einem Besuch in Ankara enthielt er ihr einen Sessel vor und verbannte sie aufs Sofa.