Falsche Beweisaussage: Staatsanwaltschaft Klagenfurt will gegen Hanger ermitteln

Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt will gegen den ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Andreas Hanger, ermitteln. Sie wirft ihm falsche Beweisaussage im Zusammenhang mit der Grazer FPÖ-Finanzcausa vor, berichtete der Standard am Dienstag. Hanger genießt als Abgeordneter parlamentarische Immunität. Damit ermittelt werden darf, muss er erst vom Parlament "ausgeliefert" werden. Dies geschieht dann, wenn der Nationalrat befindet, dass kein beruflicher Zusammenhang besteht.

Die Finanzaffäre war Thema im von der ÖVP eingesetzten Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen-Machtmissbrauch". Hanger soll Anfang 2024 einen USB-Stick mit zumindest Teilen des Ermittlungsakts gegen zahlreiche steirische FPÖ-Politiker in einer Besprechung verteilt haben. Das sagten laut Standard andere damalige Fraktionsführerinnen und Fraktionsführer wie Meri Disoski (Grüne), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Yannick Shetty (Neos) aus.