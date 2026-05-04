Staatsanwälte: Für neue Aufgaben fehlt Personal

Das Doppelbudget für 2027 und 2028 steht in Grundzügen fest. Ab heute, Montag geht es in die Detailverhandlungen in den Ressorts. Im Justizressort von Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) wünscht man sich naturgemäß „mehr Geld“ – gab es zuletzt doch in mehreren Bereichen die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Ressourcen derzeit nicht ausreichen. Im Strafvollzug etwa schockierte der Vorfall um einen psychotischen Insassen, der bei der Überstellung in ein Spital zu Tode kam. Es fehlt nicht nur Wach-, sondern auch psychologisches Fachpersonal, um dem chronischen Überbelag in den Gefängnissen annähernd gerecht zu werden.

Den Staatsanwaltschaften machen unterdessen die neuen Regeln für die Handysicherstellung – vulgo Datenbeschlagnahme – zu schaffen, die seit 1. Jänner 2025 gelten. „Der Gesetzgeber hat ein hochkomplexes und personell – für Polizei und Staatsanwaltschaft – extrem aufwendiges Verfahren geschaffen, ohne die entsprechende Manpower mitzuliefern“, sagt Elena Haslinger, Präsidentin der Staatsanwältevereinigung, im KURIER-Gespräch.

In Richtung Justizressort sagt sie: „Wenn die Budgetverhandlungen keine neuen Planstellen ergeben, ist die Rücknahme oder massive Vereinfachung aus unserer Sicht die logische Konsequenz.“ Die gesetzlichen Anforderungen müssten auf ein Maß reduziert werden, das mit dem vorhandenen Personal bewältigbar ist.