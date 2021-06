St. Pöltener Altbischof Kurt Krenn gestorben

Seine Kirchenkarriere führte ihn nach Zwischenstationen in Tübingen, Regensburg (mit dem nachmaligen Papst Benedikt XVI.), Linz und Uppsala zurück in die Heimat. 1987 wurde Krenn von Papst Johannes Paul II. zum Auxiliarbischof für die Erzdiözese Wien ernannt, die Weihe erfolgte durch Kardinal Hans-Hermann Groer (2003). Um die Person Krenn gab es von Beginn seiner Tätigkeit (Ressorts: Kunst, Kultur und Wissenschaft) heftige Kontroversen. Die Kritik fokussierte sich auf seinen auotkratischen Stil mit so prononcierten wie provozierenden Aussagen. In einer ersten Reaktion seines Nachfolgers Klaus Küng heißt es: „Besonders engagiert verteidigte er das Recht auf Lebensschutz jedes Menschen ab der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ... Ihm ging es vor allem um die Kirche als Verkünderin der Wahrheit ... Die Diskussionen waren allerdings oft heftig.“