500 Häftlinge entlassen? ÖVP ist skeptisch

Um die chronisch überfüllten Gefängnisse zu entlassen, plant Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) eine Einmalaktion, wie sie KURIER-Interview von Freitag ankündigte: Insassen, die sich im Vollzug bereits bewährt haben – etwa bei Freigängen – sollen vorzeitig entlassen werden.

„Das wären auf einen Schlag 500 Insassen weniger“, sagte die Ministerin. Ausgenommen seien Personen, die wegen Terror-, Sexual- oder schwerer Gewaltdelikte sowie nach dem Verbotsgesetz verurteilt worden sind. Ihren Vorschlag möchte sie nun in der Koalition abstimmen.

Bei der ÖVP ist man skeptisch; so spricht sich Klubchef Ernst Gödl am Samstag gleich gegen „Schnellschüsse“ aus. Wenn – wie von Sporrer kommuniziert – 500 Inhaftierte vorzeitig aus der Haft entlassen werden sollen, dann müsse klar sein, um welche Personengruppen es sich handle, sagt er. Es stelle sich auch die Frage, worauf die Schätzung der Anzahl überhaupt basiert.

„Die Lage in den Justizanstalten muss sich definitiv verbessern, aber es kann nicht sein, dass verurteilte Straftäter von der Überlastung des Systems profitieren“, sagt Gödl und nennt „Menschenschmuggler der kriminellen Schleppermafia oder straffällige Asylwerber“ als Beispiele.