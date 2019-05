SPÖ will Sturz der gesamten Regierung, FPÖ berät noch

Ein Ondit aus der Politikszene lautet: Die FPÖ will nur Kurz und nicht die gesamte Regierung ablösen. Dann könne man im Wahlkampf nicht mehr so gut auf gemeinsame Erfolge verweisen (was Hofer jetzt schon gerne tut). Vielleicht will man aber einfach auch nur der SPÖ keinen Erfolg lassen und auch einen eigenen Antrag einbringen, sonst bleibt ja noch der Pilz-Antrag, der für all wohl den kleinsten gemeinsamen Nenner - den Rauswurf von Kurz als Kanzler - darstellt.

Gerüchte, wonach die FPÖ aus dem Parlament ausziehen könnte, und so dem Kanzler indirekt das politische Leben verlängern könnte, wies Hofer zurück: "Diese österreichische Lösung wird es nicht geben."

Kurz selbst rechnete übrigens bereits am Sonntagvormittag mit seiner Abwahl und meinte, dass "Rot und Blau den Misstrauensantrag am Montag im Nationalrat zustimmen werden". Durch das starke Abschneiden der ÖVP bei der Europawahl sah er sich aber "gestärkt". "Wir trotzen nicht nur dem Regen, wir trotzen allem anderen, was kommen wird", sagte er am Wahlabend. Die KURIER-Leser voteten am Sonntag deutlich für den Verbleib von Kurz im Kanzleramt (63 zu 37; 20.000 Stimmen; Stand 27.5./01:45).