SPÖ wehrt sich: Salvini auch in Wels nicht willkommen

Die SPÖ ist gegen eine von der FPÖ ausgesprochene Einladung an den italienischen Innenminister Matteo Salvini, den Urlaub in Oberösterreich zu verbringen. "Bei uns ist Salvini auch unerwünscht", sagte der Stadtparteichef der SPÖ Wels, Klaus Hoflehner. Bürgermeister von Wels ist seit einiger Zeit allerdings FPÖ-Politiker Andreas Rabl, der wie Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner eine augenzwinkernde Einladung an Salvini ausgesprochen hatte.

Hintergrund: Der Inselrat von Mallorca hatte Salvini wegen dessen außerordentlich scharfer Migrationspolitik zur unterwünschten Person erklärt. Salvini erklärte daraufhin, er „pfeife“ auf Mallorca und mache lieber Urlaub in Italien.

Der Chef der Rechtsaußen-Partei Lega ist derzeit tatsächlich im Urlaub an der Adria. Er postete am Montag ein Selfie an Bord eines Bootes im norditalienischen Adria-Badeort Milano Marittima.

"Meer, Sonne, Stille, Freunde, zwei Bier, Natur und einige Stunden relaxen. Es lebe das Fischen in Romagna. Küsse nach Mallorca", schrieb Salvini auf Facebook. Der Innenminister urlaubt seit dem Wochenende mit seinem Sohna.