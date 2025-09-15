SPÖ-Vorsitz: Ab jetzt läuft eine Frist

Bei den Vorstandssitzungen der SPÖ gab und gibt es noch Luft nach oben – zumindest, was die Sitzungsdisziplin angeht. Manche, wie Hans Peter Doskozil und seine burgenländischen Genossen, kommen aufgrund der anhaltenden Unzufriedenheit mit der Bundes-SPÖ nur noch selten bis gar nicht zu den Treffen nach Wien; andere Parteigänger kommen zwar, verlassen bei wichtigen Abstimmungen aber mehr oder weniger demonstrativ den Saal.

So soll es auch am Montag bei einer nicht unerheblichen Entscheidung passiert sein – doch dazu später mehr. Zunächst ist festzuhalten, worum es bei der ersten Vorstandssitzung nach der Sommerpause grundsätzlich ging: Der Parteivorstand der SPÖ traf sich, „um die Weichen für die nächsten Monate zu stellen“, wie Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erklärte. Und was die Themen angeht, will sich die SPÖ auf die Leistbarkeit in all ihren Facetten, beim Wohnen, bei den Lebensmitteln und bei der Energie konzentrieren. Diesbezüglich hätte man ja schon manchen „Eingriff“ in den Markt erledigt, befundete Seltenheim – Weitere sollen folgen.

Für hörbaren Unmut hat am vergangenen Wochenende intern die Pensionsanhebung – oder besser: die nicht für alle geltende Anhebung – gesorgt. Birgit Gerstorfer, einst Chefin der oberösterreichischen Landespartei und nun Präsidentin des Pensionistenverbandes, demonstrierte am Montag öffentlich gegen die Entscheidung dieser ihrer SPÖ, nicht alle Pensionen in der gesetzlich versprochenen Höhe von 2,7 Prozent anzuheben. „Wir als Partei haben immerhin herausgeholt, dass 71 Prozent aller Pensionisten die volle Inflationsanpassung bekommen“, lautet die Gegenrede von Parteimanager Seltenheim.