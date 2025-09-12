Winkler als Spitzenkandidat: SPÖ Oberösterreich stellt Weichen für 2027

Die SPÖ Oberösterreich kürt am Samstag in der Linzer PostCity offiziell Martin Winkler zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027.

Im Juni gewählt Dafür ist eine Wahl durch die Delegierten nötig. Als neuer Parteichef ist Winkler bereits im Juni via Urabstimmung gewählt worden, am Freitag segnete der Parteitag in seinem nicht öffentlichen Teil das Ergebnis ab. Damit löst Winkler offiziell den geschäftsführenden Parteichef Alois Stöger an der Spitze ab.