Winkler als Spitzenkandidat: SPÖ Oberösterreich stellt Weichen für 2027
Die SPÖ Oberösterreich kürt am Samstag in der Linzer PostCity offiziell Martin Winkler zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027.
Im Juni gewählt
Dafür ist eine Wahl durch die Delegierten nötig. Als neuer Parteichef ist Winkler bereits im Juni via Urabstimmung gewählt worden, am Freitag segnete der Parteitag in seinem nicht öffentlichen Teil das Ergebnis ab. Damit löst Winkler offiziell den geschäftsführenden Parteichef Alois Stöger an der Spitze ab.
Bei der Urabstimmung hatte Winkler 95 Prozent der Stimmen erhalten, die Wahlbeteiligung lag bei 41 Prozent der rund 20.000 Mitglieder. Seit Juli ist der 62-Jährige auch Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung. Beim Parteitag wird er wohl skizzieren, wie er die Partei positionieren will. Auch Bundesparteivorsitzender Vizekanzler Andreas Babler wird eine Rede halten.
Kommentare