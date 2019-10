SPÖ Vorarlberg: Ritsch macht Weg für Staudinger frei

Staudinger, der nach der Landtagswahl vom 13. Oktober erstmals in den Vorarlberger Landtag einzieht, hatte noch am Wahlabend den Anspruch auf die Klubführung erhoben. Ritsch verzichtet angeblich auch auf die Position des stellvertretenden Klubchefs und will sich auf die Bürgermeister- und Gemeindewahl in Bregenz konzentrieren, die im März abgehalten wird.

Die SPÖ ist bei der Vorarlberger Landtagswahl am vergangenen Sonntag mit 9,46 Prozent auf Platz vier gelandet.