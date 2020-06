SPÖ und ÖVP plädieren für Experten-Gremium

Die Zukunft der Hypo beschäftigt auch die bayerische Innenpolitik. Die SPD will in einer dringlichen Anfrage von der Staatsregierung wissen, was eine Hypo-Pleite, die Österreich nicht ausschließt, für die BayernLB und den Staatshaushalt bedeuten würde.

Die BayernLB war bis zur Notverstaatlichung der Hypo 2009 Mehrheitseigentümerin der Kärntner Problembank. Bei wichtigen Hypo-Umbaubeschlüssen, vor allem auch für eine Bad Bank/"Anstalt", haben die Bayern Mitspracherecht. Bayerns SPD will wissen, ob die Bank pleitegeht oder in eine Bad Bank ausgegliedert wird. Die geschätzten vier bis 19 Milliarden an möglichem Hypo-Schaden seien auch für Bayern ein Problem; die Hypo steht bei der BayernLB selbst mit 2,3 Milliarden in der Kreide, zusätzlich zu den 3,75 Milliarden, die das Hypo-Abenteuer der BayernLB die Steuerzahler gekostet hat, argumentiert die SPD.

Im Prozess gegen Ex-Vorstände der BayernLB wegen des Hypo-Debakels wurde am Montag der Ex-Chefkontrolleur und bayerische Sparkassenpräsident Siegfried Naser als Zeuge vernommen. Er trug den Milliardenkauf der Hypo mit. Laut Naser haben die Kontrolleure der BayernLB "keine Fehler" gemacht. "Wir wussten: Der Vorstand lügt uns nicht an."