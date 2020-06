Nowotny für Weisenrat anstelle von U-Ausschuss

Die Finanzmärkte sind hoch nervös, Österreich bleibt bei den großen Ratingagenturen "auf dem Radar", sagt IHS-Chef Christian Keuschnigg. Wirtschaftsforscher Ulrich Schuh pflichtet ihm bei: "Das ist eine hochsensible Phase. Da ist es besonders wichtig, einen soliden Eindruck zu hinterlassen. Offen über die Hypo-Insolvenz zu spekulieren, hinterlässt aber einen denkbar unglücklichen Eindruck an den Finanzmärkten", so Schuh in Richtung Regierungsspitze, die eine Hypo-Pleite nach wie vor nicht ausschließt.

Hintergrund: Die Agentur Fitch hat am Freitag wider Erwarten Österreichs Bestnote, das "Triple-A" samt stabilem Ausblick, bestätigt. Am Vorabend meldete die hochseriöse Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Fitch Österreichs Ausblick auf "negativ" setzen werde. Der entsprechende KURIER-Bericht verärgerte Finanzminister Spindelegger. "Mit Schlagzeilen die Märkte durcheinanderzubringen, ist gefährlich für die Bonität", schulmeisterte er am Freitag. Diesen Vorwurf darf das Ministerium an sich selbst richten.

Die Agentur-Meldung kam am Donnerstag um 16.42 Uhr, das Ministerium dementierte trotz Rückfrage nicht, obwohl man viele Stunden lang Bescheid wusste. Auch Notenbank-Chef Nowotny diskutierte das Thema ausführlich am Donnerstag Abend mit Journalisten, auch er wurde offenbar nicht vom wahren Sachverhalt unterrichtet. Schon am kommenden Freitag geht das Match mit den Agenturen weiter: Publiziert wird der neue Österreich-Bericht von Moody’s. Und da steht die nächste Abstufung im Raum.

Moody’s hat schon im Oktober vor dem Verlust des Triple-A gewarnt, sollte Österreich erneut gezwungen sein, notleidenden Banken unter die Arme zu greifen. Für Keuschnigg ist nicht der drastische Schuldenanstieg durch die Hypo-Abwicklung das Kernproblem, sondern die Insolvenzdebatte, respektive die Verunsicherung der Anleihe-Zeichner über den Wert der Haftungen für ihr Investment.

Auch Spindelegger will die Gläubiger an den Hypo-Kosten beteiligen, obwohl die Anleihen mit Landeshaftungen besichert sind. Keuschnigg: "Man muss zu seinen Verträgen und Versprechen stehen. Österreichs Garantien verlieren an den Finanzmärkten an Glaubwürdigkeit. Irgendwann sind diese Garantien wertlos. Das ist das Problem." Erst am Dienstag hat Moody’s sein sinkendes Vertrauen in Staatshaftungen dokumentiert und zuvor schon Kärnten und die Hypo herabgestuft. Auch Ex-Notenbank-Chef und Ex-Hypo-Taskforce-Leiter Klaus Liebscher hatte die die Regierung zuletzt vor einem Schuldenschnitt für die Anleihe-Gläubiger gewarnt. Das würde im krassen Gegensatz zu "unserer Rechtsordnung" stehen.