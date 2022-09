SPÖ und Gewerkschaft fordern Gaspreis-Deckel

Die SPÖ fordert einmal mehr, die Preise zu senken. Die größte Oppositionspartei schlägt vor, Erdgas staatlich einzukaufen und gestützt - also unter dem Einkaufspreis - an Unternehmen, Haushalte und Gaskraftwerksbetreiber weiterzugeben. "Für Volkswirtschaften gibt es nichts teureres als hunderttausende Arbeitslose", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Inflation sei so hoch wie 1952, "dem Geburtsjahr meiner Mutter", nicht mehr.

Dass Deutschland nun handelt, heißt für Rendi-Wagner, dass man dort nicht mehr an eine europäische Lösung glaube. Es sei auch in Österreich Zeit für einen "Doppelwumms", zitierte sie den deutschen Kanzler Olaf Scholz.