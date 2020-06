Walter Steidl folgt Gabi Burgstaller

Was wird aus ihr? Wo landet Gabi Burgstaller? Am Tag nach dem Wahldesaster war offen, wie es mit der Noch-Landeshauptfrau weitergeht. Dass Burgstaller der Politik den Rücken kehrt, ist klar. „Das Ausmaß des Desasters hat ihr aber einige Ausstiegsoptionen zerstört“, sagt ein Sozialdemokrat. „Die Marke Burgstaller ist derart nachhaltig beschädigt, dass sie als selbstständige Unternehmerin oder Beraterin in den nächsten Monaten eher schwer Kunden findet.“

Da kommt es gerade recht, dass die Juristin noch ein Sicherheitsnetz hat. Denn obwohl sie der Arbeiterkammer vor bald 20 Jahren den Rücken kehrte, verfügt sie über ein Rückkehrrecht in die AK-Salzburg. „Formal ist Burgstaller karenziert, sie tritt am Tag der Amtsübergabe wieder ihren Dienst in der AK an“, sagt ein AK-Sprecher zum KURIER.

Ob die gebürtige Oberösterreicherin in der Kammer bleibt, ist fraglich, ein erstes Gespräch mit dem AK-Direktor gab es am Wahlsonntag.

Historisch bemerkenswert ist jedenfalls, dass nicht nur am Ende, sondern auch am Beginn von Burgstallers Polit-Karriere ein Finanzskandal steht. Denn hätte sie als gewandte AK-Juristin in den 80er-Jahren nicht den WEB-Skandal aufgedeckt und so die Aufmerksamkeit der SPÖ gewonnen, wer weiß, ob Burgstaller später in der Politik gelandet wäre.