SPÖ sagt Maiaufmarsch am 1. Mai ab

Angesichts dessen, dass sogar Mega-Events wie die Olympischen Spiele 2020 nicht stattfinden, ist es keine große Überraschung: Auch der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ fällt am 1. Mai wegen der Ausbreitung des Corona-Virus am Wiener Rathausplatz ins Wasser. Die SPÖ verlegt das Programm am Tag der Arbeit einfach ins Internet. Das kündigt Barbara Novak, die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, an: „Auch wenn es heuer keinen Maiaufmarsch wie wir ihn kennen geben wird, weil wir, zum Wohle aller und im Sinne des starken Zusammenhalts in unserer Stadt, zuhause bleiben: Es wird ein attraktives Programm geboten, das jede und jeder von zuhause miterleben kann! Online und im TV mit den politischen Reden, mit Unterhaltung aus Kunst und Kultur und mit innovativen Mitmachmöglichkeiten für unsere Mitglieder.“ Nähere Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Landesparteitag 2020 der SPÖ Wien abgesagt

Auch der für 16. Mai 2020 vorgesehene Landesparteitag der SPÖ Wien wird angesichts der gegebenen Umstände heuer nicht stattfinden. Eine Antragskonferenz wird im Herbst eingeschoben werden – der nächste Landesparteitag findet dann wieder 2021 statt.