Nach Führerscheinentzug: SPÖ fordert Norbert Hofers Rücktritt
Zusammenfassung
- Die SPÖ fordert nach der alkoholbedingten Führerscheinabnahme den Rücktritt Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag.
- SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim verlangt von FPÖ-Chef Herbert Kickl, dafür zu sorgen, dass Hofer sein Mandat zurücklegt.
- Hofer musste nach einem positiven Alko-Vortest den Führerschein abgeben und erklärte, alle behördlichen Konsequenzen zu tragen.
Nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme fordert die SPÖ den Rückzug Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag.
„Wer sich mit zweieinhalb Promille - noch dazu zu einer der verkehrsreichsten Zeiten der Woche - ans Steuer setzt, agiert in höchstem Maße verantwortungslos, gefährdet Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer*innen und hat in einem öffentlichen Amt nichts verloren“, schrieb SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Sonntag in einer Aussendung.
FPÖ-Chef Herbert Kickl müsse nun dafür sorgen, dass Norbert Hofer sein Mandat zurücklegt, forderte Seltenheim. Er verwies darauf, dass im Mai dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmiedlechner bereits zum zweiten Mal der Führerschein abgenommen wurde, und das ohne politische Konsequenzen.
Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Obmann, Verkehrsminister und nunmehrige Mandatar im burgenländischen Landtag, musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest den Führerschein abgeben. Es tue ihm leid und er werde alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird, tragen, teilte der FPÖ-Politiker am Samstag in einem Statement gegenüber der APA mit.
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