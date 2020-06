SPÖ-Rebellen stellen Parteitagsanträge ins Netz

Das ist, wenn man so will, ein Antragsleak", sagt Nikolaus Kowall, der gerne als SPÖ-Parteirebell tituliert wird. Was bei der SPÖ bislang undenkbar war, ist seit Dienstag Wirklichkeit: Sämtliche Anträge, über die am Bundesparteitag (28./ 29. November) abgestimmt werden wird, sind online für jedermann abrufbar.

Die Linzer SPÖ-Sektion Dornach-Auhof hat eine eigene Homepage eingerichtet (bundesparteitag2014.at), auf der alle Anträge und Resolutionen der Landesparteien und Vorfeldorganisationen eingesehen werden können. So fordern die Jugendorganisationen der Partei: "Raus aus der Großen Koalition!" Die fleißige Antragstellerin SPÖ Tirol verlangt ein Ende der Sonderschulen, die SPÖ Wien die Abschaffung des Straftatbestandes Landfriedensbruch; und die Homosexuellen Sozialdemokraten wollen die Strafen für Cyber-Mobbing in sozialen Netzwerken verschärfen.