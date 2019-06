SPÖ: Personaldebatte beendet, jetzt geht’s ums Geld

Um das auch am 29. September zumindest in den Bereich des Möglichen zu holen – momentan liegt die SPÖ je nach Umfrage um 14 bis 17 Prozentpunkte hinter der ÖVP – wurde nun fieberhaft nach einem Wahlkampfmanager gesucht. Dieser soll an der Seite des kritisierten Bundesgeschäftsführers Thomas Drozda dem Wahlkampf den nötigen Schwung verleihen.

Am Freitag war dieser Manager gefunden: Es ist der in der Liesinger SPÖ beheimatete und durchaus nicht unumstrittene Christian Deutsch. Mit ihm werde „die Schlagkraft der SPÖ maßgeblich verstärkt“, sagt die Vorsitzende. Deutsch gilt als vertrauter von Ex-Kanzler Werner Faymann und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Als einer der ersten Schritte soll nun geklärt werden, wo und wann Rendi-Wagners große Österreich-Tour starten soll. „So bald als möglich, das fordern alle Bundesländer“, tönt es aus eben diesen. Schließlich müsse Rendi-Wagner schleunigst raus aus der Wiener Politik-Blase und unter die Menschen, hinaus zu den Wählern, heißt es unter ihren Einflüsterern. Auch sie selbst sagt: „Für mich sind die Menschen draußen die wichtigsten Berater.“

Ob die SPÖ und Rendi-Wagner aus dem Umfragetief kommen können, wird natürlich auch vom Geld abhängen, das die Partei in die Wahlkampfschlacht werfen kann. Und an dieser Flanke droht neues Ungemach.

Weil manche Bundesländer mit ihrer Zentrale in Wien unzufrieden sind und in vier Fällen selbst vor Landtagswahlen stehen, verlangen sie eine penible Abstimmung der Wahlkampagne mit ihrem Kurs – andernfalls zahle man weniger bis nichts mehr in den Wahlkampftopf ein.