SPÖ: Christian Kern tritt nicht gegen Andreas Babler an

Trotz der Unterstützung mehrerer Landesparteien hat sich Ex-Kanzler Christian Kern gegen eine Kandidatur beim SPÖ-Parteitag am 7. März entschieden, wie die Krone zuerst berichtete. Andreas Babler wird damit voraussichtlich keinen Gegenkandidaten um den Parteivorsitz haben.

Am Dienstag fand ein Treffen zwischen Kern, Kärntens neuem Landeschef Daniel Fellner, der dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig statt. Kern hatte im Vorfeld auf Ludwigs Unterstützung gehofft. Dieser richtete ihm beim Treffen aus, er werde ihn in "keinster Weise" unterstützen, ihm aber auch keine Prügel in den Weg legen.

Kern alleine müsse entscheiden – mit sämtlichen Konsequenzen. Kerns Unterstützer warteten am Mittwoch gespannt. Die Chancen stünden "50:50", hieß es etwa. "Es hängt wahrscheinlich davon ab, mit welcher Laune er aufgestanden ist", meinte ein Parteiinsider zum KURIER. Kern wird nachgesagt, gerne seine Meinung zu ändern. Warum er sich schlussendlich gegen eine Kandidatur entschieden hat, begründet er in einem öffentlichen Statement ausführlich.