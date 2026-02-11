SPÖ: Christian Kern tritt nicht gegen Andreas Babler an
Trotz der Unterstützung mehrerer Landesparteien hat sich Ex-Kanzler Christian Kern gegen eine Kandidatur beim SPÖ-Parteitag am 7. März entschieden, wie die Krone zuerst berichtete. Andreas Babler wird damit voraussichtlich keinen Gegenkandidaten um den Parteivorsitz haben.
Am Dienstag fand ein Treffen zwischen Kern, Kärntens neuem Landeschef Daniel Fellner, der dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig statt. Kern hatte im Vorfeld auf Ludwigs Unterstützung gehofft. Dieser richtete ihm beim Treffen aus, er werde ihn in "keinster Weise" unterstützen, ihm aber auch keine Prügel in den Weg legen.
Kern alleine müsse entscheiden – mit sämtlichen Konsequenzen. Kerns Unterstützer warteten am Mittwoch gespannt. Die Chancen stünden "50:50", hieß es etwa. "Es hängt wahrscheinlich davon ab, mit welcher Laune er aufgestanden ist", meinte ein Parteiinsider zum KURIER. Kern wird nachgesagt, gerne seine Meinung zu ändern. Warum er sich schlussendlich gegen eine Kandidatur entschieden hat, begründet er in einem öffentlichen Statement ausführlich.
Kern will Regierung "konstruktiv" unterstützen
Der 60-Jährige meint eingangs, dass Verunsicherung zum dominanten Gefühl der Bevölkerung geworden sei. Das Erfolgsmodell der Zweiten Republik komme an ein Ende, Sorgen um den wirtschaftlichen Abstieg und Konflikte würden zunehmen. Auch Österreich würde "immer mehr in die Richtung einer Politik im Trump-Stil" sinken.
Es sei Aufgabe der SPÖ, "sich der Untergangserzählung" entgegenzustellen und "Alternativen zu den destruktiven Kräften" zu entwickeln, so Kern. Und das sei der Partei zuletzt nur bedingt gelungen: "Umfragen und die Rückmeldung aus Teilen unseres Landes zeigen das. Angesichts dieser Stimmungslage ist es wenig überraschend, dass sich eine Führungsdiskussion in der Partei entwickelte und mancher nach Alternativen gesucht hat."
In den vergangenen Tagen seien viele Gespräche geführt worden, so Kern weiter: "Mein Resümee ist, dass es die beste Option ist, die Arbeit der Bundesregierung konstruktiv zu unterstützen." Das Regierungsteam sei kompetent und der Umstand, dass Inflation und Wirtschaftsklima in ganz Europa am Weg der Erholung sind, eine Chance. Die SPÖ werde indes ein Zukunftsbild entwickeln müssen: "Mehrheiten auf Parteitagen zu organisieren, ist vermutlich keine große Sache, die Mehrheit in den Köpfen der Bevölkerung herzustellen, hingegen die viel Unbequemere. Dem wird sich die SPÖ nicht entziehen können, will sie weiter als politisch relevante Kraft erhalten bleiben."
Kern: "Bestätigung meiner Befürchtungen"
Er habe seit Beginn der Führungsdebatte keinen Kontakt zu Journalisten unterhalten, betont der 60-Jährige. "Dennoch waren die Medien voll über Motive und Pläne, die ich (angeblich) verfolge. Gesprächsinhalte, die Stunden, nachdem man auseinanderging, absichtsvoll der Presse zugesteckt werden, haben mich an den Wahlkampf 2017 und an die Zeit danach erinnert. Ich habe diese Indiskretionen als Bestätigung meiner Befürchtungen empfunden und als Ausdruck, dass es am nötigen Konsens fehlt."
Letzter Satz: "Ich kann daher festhalten: Ich habe kein Interesse an einer fortgesetzten Führungsdiskussion in der SPÖ und werde am kommenden Parteitag nicht kandidieren."
