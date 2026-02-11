Meinung

Kern ist ein Symptom des Unruheherds SPÖ

Ex-Kanzler Christian Kern tritt nicht gegen Parteichef Andreas Babler an. Warum er überhaupt mit dem Gedanken spielte, das bleibt mysteriös.
Michael Hammerl

Michael Hammerl

Vor 41 Minuten

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Christian Kern

Christian Kern hat ein politisches Comeback nicht nötig. Er muss sich die öffentlichen Grabenkämpfe nicht antun. Er kann außerhalb einer Partei, die Wahl für Wahl Niederlagen einsteckt, in Umfragen absackt und deren vermeintliche Spitzenvertreter erhebliche Schwierigkeiten haben, in TV-Auftritten ihre politische Existenzberechtigung zu erklären, einen mehr als soliden Lebensunterhalt bestreiten. 

SPÖ: Christian Kern tritt nicht gegen Andreas Babler an

Dass der 60-Jährige dennoch gegen Andreas Babler antreten wollte, haben zuerst viele nicht geglaubt. Zurecht: In der mühevollen Regierungsarbeit mit ÖVP und Neos wäre auch Kern nach wenigen Monaten verblasst – sofern er überhaupt gestrahlt hätte. Und bei vorgezogenen Neuwahlen hätte er genauso hohe Chancen gegen Herbert Kickl gehabt wie Andreas Babler: gar keine. 

Landesparteitag der Wiener SPÖ

Warum Kern mit dem Gedanken spielte, ausgerechnet jetzt die SPÖ zu übernehmen, bleibt mysteriös. Ihm aber vorzuwerfen, er habe Unruhe in die Partei gebracht, ist nicht fair. Der Herd des Chaos ist und bleibt die SPÖ selbst. In dem Fall waren es mehrere Landeschefs, die Kern bezirzten und eine Medienkampagne forcierten. Fortsetzung garantiert.

Mehr zum Thema

Andreas Babler Herbert Kickl ÖVP
kurier.at, haj  | 

Kommentare