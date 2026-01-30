Der künftige Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner und der neue oberösterreichische SPÖ-Chef Martin Winkler wollen beim Parteitag der Sozialdemokraten für einen Stellvertreter-Posten kandidieren. Das teilten sie auf APA-Anfrage mit. Auch Vorarlbergs SP-Chef Mario Leiter wird antreten. Im Burgenland verzichtet Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch in der kommenden Periode, vertreten wird das Bundesland künftig von Klubchef Roland Fürst, der auf Verena Dunst folgt.

Anfang der Woche hatte Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich den Landesgremien in Anwesenheit von Bundesparteichef Andreas Babler kundgetan, dass er sich voll auf sein Bundesland konzentrieren und daher nicht mehr für das Präsidium kandidieren wolle. Ihn soll die Dritte Landtagspräsidentin Elvira Schmidt ersetzen. Laut Parteistatut besteht das Präsidium aus dem Parteivorsitzenden, seinen (maximal acht) Stellvertretern, dem Parteikassier und dessen Stellvertreter sowie aus dem Schriftführer und dessen Stellvertreter. Minister und Landesparteivorsitzende, die keine Stellvertreter sind, werden im Regelfall ebenso kooptiert wie der ÖGB-Präsident und der Vorsitzende der sozialdemokratischen Gewerkschafter. Das Stimmrecht ist im Präsidium nebensächlich, da die wesentlichen Entscheidungen der deutlich größere Parteivorstand trifft.

Präsidium zuletzt geschrumpft Das aktuelle Präsidium ist nach diversen Abgängen eher schmal geraten. Als ordentliche Mitglieder aufgeführt sind neben Babler die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Dunst, Hergovich, die stellvertretende Klubchefin Julia Herr, Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner, Staatssekretärin Michaela Schmidt, Parteikassier Christoph Matznetter und der Tiroler Landeschef Phlip Wohlgemuth.