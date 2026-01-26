Wahlniederlage: SPÖ stellt sich geschlossen hinter Stadler

Am Tag nach der Wahl ging es Schlag auf Schlag. In der SPÖ tagten die Parteigremien. Dabei wurde rasch klar, dass Bürgermeister Matthias Stadler auch nach dem Verlust der absoluten Mehrheit die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt St. Pölten weiterhin anführen wird.

Sowohl im Präsidium als auch im Vorstand sei Stadler einstimmig bestätigt worden, hieß es. Zudem wurde ihm das Mandat für die Koalitionsverhandlungen sowie volle Personal- und Verhandlungsfreiheit erteilt.

Bereits am Wahlabend hatte die SPÖ alle Parteien zu Gesprächen eingeladen. Diese werden nun ergebnisoffen geführt und beginnen heute.

Klar sei, "dass die SPÖ als stärkste Kraft im Gemeinderat den Anspruch auf das Bürgermeisteramt stellt", wurde betont.