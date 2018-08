SPÖ nützt AK-Kritik zur Attacke auf Türkis-Blau

Die Firma meint laut der Arbeiterkammer (AK) ausschließlich das Aufbrauchen eines Gleitzeitguthabens im Verhältnis 1:1 meint, also ohne Überstundenzuschläge. Gelten soll die Regelung ab Dezember.

Rechtlich halte diese Vereinbarung zwar auch mit dem 12-Stunden-Tag-Gesetz nicht, so die AK. Es werde aber kaum ein Mitarbeiter dagegen klagen - aus Angst den Arbeitsplatz zu verlieren. Eines zeige der Fall aber deutlich: "Die Bosse haben das Gesetz bestellt und als Signal für Lohnraub und Ausbeutung verstanden", so Präsidentin Renate Anderl. Die Warnungen von AK und Gewerkschaften hätten sich bewahrheitet: "Die Abgeltung von Millionen Überstunden steht auf dem Spiel und es kann den Unternehmen nicht schnell genug gehen, die neue Gesetzeslage auszunutzen."

"Überstunden während der Gleitzeitperiode würden in folgenden Fällen entstehen: Überschreiten der täglichen Normalarbeitszeit von 12 Stunden (Der Mitarbeiter darf die tägliche Normalarbeitszeit von 12 Stunden (sic!) nur in gesetzlich zulässigen Fällen und nur auf ausdrückliche Anordnung der seines Vorgesetzten überschreiten)", heißt es ebenso in der Gleitzeitvereinbarung. Als relativierend hingegen kann ein Punkt gesehen werden, wonach innerhalb des Gleitzeitrahmens "die tägliche Normalarbeitszeit (exklusive Pausen) max. 12 Stunden betragen darf". "Das ist glatter Lohnraub", kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl das Vorgehen des Unternehmens.

SPÖ springt auf den Zug auf, Details fehlen aber

Allerdings verrät die Arbeiterkammer, die den schwerwiegenden Vorwurf in Umlauf gebracht hat, keinerlei Informationen über besagten Arbeitgeber. Lediglich wird geschildert, dass es sich um einen Handelsbetrieb handeln soll. Auf KURIER-Anfragen wurde von mehreren AK-Zuständigen erklärt, dass man de Unternehmensnamen oder andere Details aus rechtlichen Gründen nicht verraten könne. Jener Arbeitgeber, der nun Gegenstand einer der Debatte ist, kann also nicht direkt mit den erhobenen Vorwürfen konfrontiert werden.

Unterdessen wächst sich die Causa zum handfesten Polit-Streit aus: SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder sieht nämlich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ob der angeblichen Vorgänge bei der Wiener Firma gar "der Lüge überführt": Der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche ohne Überstundenzuschläge würden Realität werden, heißt es aus dem SPÖ-Klub. Schließlich versuchten die ersten Unternehmen nun, "ihre ArbeitnehmerInnen zu Vereinbarungen zu drängen, die den 12-Stunden Arbeitstag zur Normalität und zuschlagsfrei machen. Der Lohnraub und die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen, die Kurz und Strache möglich machen, beginnt schon, bevor das Gesetz in Kraft tritt", kritisiert Schieder.