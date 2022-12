SPÖ-Neujahrsklausur zu Teuerung und Migration

Das SPÖ-Bundesparteipräsidium kommt am 4. und 5. Jänner zur Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen. Neben Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege setzen die Roten auch einen Schwerpunkt auf Migration - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Migrationsexperte Gerald Knaus wird ein Gastreferat halten, kündigte die SPÖ gegenüber der APA an.