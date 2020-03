SPÖ: Muchitsch will Epidemiegesetz überarbeiten

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hat sich am Freitag für die Änderung des Epidemiegesetzes ausgesprochen. Für notwendige Betreuungspflichten soll es künftig eine gesetzlich geregelte Entgeltfortzahlung geben, verlangte Muchitsch in einer Aussendung. Die SPÖ will dazu im kommenden Plenum einen Antrag einbringen.