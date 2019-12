SPÖ: Landeshauptmann Kaiser will kein bedingungsloses Grundeinkommen

Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser hat sich am Montag vor Journalisten gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen, will aber verschiedene Grundsicherungsmodelle diskutieren. Angesprochen auf ein " Müttergehalt", wie es in konservativen Sozialentwürfen vorkommt, meinte Kaiser, auch das müsse sich die SPÖ in ihren "Zukunftslabors" anschauen, auch Kaiser will sich dort einbringen.