SPÖ trauert um ehemaligen Bundesratspräsidenten Reinhard Todt

Der ehemalige Bundesratspräsident Reinhard Todt ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Der SPÖ-Politiker gehörte 17 Jahre der Länderkammer an und war aus dieser erst 2018 ausgeschieden.

"Unermüdlicher Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit"

"Mit Reinhard Todt verlieren wir einen unermüdlichen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit. Sein jahrzehntelanger Einsatz für die Wiener Sozialdemokratie hat unsere Organisation maßgeblich geprägt. Seine Zeit als Mitarbeiter der SPÖ-Landesorganisation in der Löwelstraße wird mir stets in besonderer Erinnerung bleiben. Reinhard war ein loyaler, zuverlässiger und verbindlicher Kollege und Genosse", wird der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in einer Aussendung zitiert.