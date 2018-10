SPÖ-Europaparlamentarier Eugen Freund tritt nicht mehr an

Eugen Freund wird bei den Wahlen für das Europäische Parlament 2019 nicht mehr antreten. Das gab der 67-jährige am Freitagabend in einer "persönlichen Erklärung" auf Twitter bekannt. "Nein, ich trete nicht zurück", schrieb er Freitagabend in einem schnell wieder gelöschten Tweet. "Das Ganze ist etwas komplexer". Etwas später wandte er sich schließlich in einem Video an die Öffentlichkeit.

Als so komplex entpuppte sich die Sache dann nicht. Freund macht die aktuelle Periode fertig und dann Schluss. Sein persönliches Steckenpferd, die europäische Außenpolitik, sei nun mit Andreas Schieder in guten Händen, meint Freund: "Er weiß, worum es geht." Deshalb könne er sich guten Gewissens zurückziehen. Als ähnliche Gedanken in der Vergangenheit kolportiert wurden, habe das noch nicht festgestanden.