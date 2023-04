SPÖ-Chefin Rendi-Wagner legt gegen Kern nach: "Das ist wankelmütig"

Am Sonntag-Abend war Rendi-Wagner dann in der ZIB2 zu Gast. Und da bekräftigte sie ihr Urteil über ihren Vorgänger. "Es ist kein Vorwurf, den ich Christian Kern mache. Es ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe", so Rendi-Wagner. Doskozil habe sich vor einigen Jahren "geweigert", Kinder aus dreckigen Flüchtlingslagern zu holen und habe den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán als verlässlichen Partner bezeichnet, Kern hingegen habe früher über Orbán geschimpft.