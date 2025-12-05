SPÖ-Präsidium: Anerkennung von Palästina ist Parteilinie
Für gewöhnlich sind Vorstands- und Präsidiumssitzungen der SPÖ keine große Sache. Meist wird die Öffentlichkeit über die Beschlüsse maximal im Nachhinein informiert, die Treffen sind Routine, Partei-Alltag eben.
Am Freitag war die Sache etwas anders.
Denn lange bevor zu Mittag der Vorstand und das Präsidium, also die nach dem Bundesparteitag höchsten Gremien, zusammentraten, wurde in der Partei bereits hektisch telefoniert und beraten. Und nicht nur in der SPÖ.
Der Grund war ein "Positionspapier", das - so berichten Präsidiumsmitglieder am Abend zuvor vergleichsweise kurzfristig zur Ab- und Zustimmung verschickt worden war.
Und die Inhalte "motivierten" selbst Landesparteien und Teilorganisationen, die für gewöhnlich nicht besonders diszipliniert an Sitzungen teilnehmen, an diesem Freitag nach Wien zu kommen.
Worum geht es?
Die Überschrift des Vierseiters ist noch vergleichsweise unverdächtig: Für nachhaltigen Frieden und Sicherheit auf der Grundlage einer Zweistaatenlösung.
In der Folge werden dem Bundesparteivorstand acht Punkte zum Beschluss vorgelegt, die Teile der Partei vor den Kopf stoßen.
So soll es demnach Parteilinie werden, dass sich die "SPÖ für die völkerrechtliche Anerkennung des Staates Palästina einsetzt" - immer unter der Voraussetzung einer Entwaffnung und Entmachtung der Hamas.
Zudem soll sich die SPÖ "im Rahmen der EU für mehr restriktive Maßnahmen gegen gewalttätige Siedlerinnen und Siedler einsetzen" und "nationale Einreiseverbote für rechtsextreme Politiker und gewalttätige Siedlerinnen und Siedler" verhängen.
Die Anerkennung des Staates Palästina ist in der SPÖ offenkundig derart umstritten, dass das Positionspapier schon koalitionsintern und sogar in Oppositionsparteien vorab diskutiert worden ist.
Am frühen Nachmittag wurde das Papier einstimmig angenommen.
In der Partei heißt es, "die Entscheidung ist sorgfältig abgewogen und folgt der Positionierung von 157 Staaten für eine Zweistaatenlösung und der Anerkennung Palästinas nach kanadischem Vorbild – also nur unter der Voraussetzung der Entwaffnung und Entmachtung der Hamas." Die SPÖ bekenne sich klar zur Zweistaatenlösung als einzigen realistischen Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen Israel und Palästina. Denn für die SPÖ ist klar: Frieden und Sicherheit braucht zwei Staaten. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont nach dem Bundesparteivorstand: „Österreichs Position im Nahostkonflikt ist überholt und unterstützt den Status quo. Die Anerkennung Palästinas durch die SPÖ ist ein wichtiges politisches Signal, um die Zweistaatenlösung am Leben zu erhalten.“
Bei der inhaltlichen Diskussion haben sich, so eine Sprecherin, unter anderem Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und Ex-Botschafterin Eva Nowotny eingebracht.
