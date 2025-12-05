SPÖ-Präsidium: Anerkennung von Palästina ist Parteilinie

Für gewöhnlich sind Vorstands- und Präsidiumssitzungen der SPÖ keine große Sache. Meist wird die Öffentlichkeit über die Beschlüsse maximal im Nachhinein informiert, die Treffen sind Routine, Partei-Alltag eben.

Am Freitag war die Sache etwas anders.

Denn lange bevor zu Mittag der Vorstand und das Präsidium, also die nach dem Bundesparteitag höchsten Gremien, zusammentraten, wurde in der Partei bereits hektisch telefoniert und beraten. Und nicht nur in der SPÖ.

Der Grund war ein "Positionspapier", das - so berichten Präsidiumsmitglieder am Abend zuvor vergleichsweise kurzfristig zur Ab- und Zustimmung verschickt worden war.

Und die Inhalte "motivierten" selbst Landesparteien und Teilorganisationen, die für gewöhnlich nicht besonders diszipliniert an Sitzungen teilnehmen, an diesem Freitag nach Wien zu kommen.