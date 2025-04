Das Ende der "Westachse"

Kurzer Rückblick zum 3. Juni 2023: Beim denkwürdigen SPÖ-Parteitag setzt sich Babler (nach einem peinlichen Excel-Fehler) gegen Doskozil durch und wird neuer SPÖ-Chef. Zu diesem Zeitpunkt gibt es mehrere Fronten in der Partei. Eine ist die sogenannte "Westachse" – westliche Bundesländer, die Doskozil unterstützen.

Sie setzt sich zusammen aus drei Landesparteivorsitzenden: dem Tiroler Georg Dornauer, dem Oberösterreicher Michael Lindner und dem Salzburger David Egger-Kranzinger. Ende 2024 treten binnen weniger Wochen alle drei zurück: Lindner und Egger-Kranzinger aus persönlichen Gründen, aber wohl auch wegen Erfolglosigkeit. Dornauer, immerhin Vize-Landeshauptmann, wird ein Jagdfoto mit Milliarden-Pleitier René Benko zum Verhängnis.

In Salzburg führt ein Dreiergespann die Partei interimistisch, in Tirol folgt Philip Wohlgemuth auf Dornauer. Sie alle sind bisher nicht als Kritiker der Bundespartei, aber auch sonst kaum in Erscheinung getreten. In Oberösterreich gibt es Probleme, überhaupt einen neuen Vorsitzenden zu finden. Unternehmer Martin Winkler hat sich nun zu einer Kandidatur durchgerungen.

Wahlniederlagen, Rücktritte, unbekannte Vorsitzende, schwierige Personalsuche: Die SPÖ steckt in vielen Ländern in einer Findungsphase, steht mittlerweile fünf Landesregierungen aus ÖVP und FPÖ gegenüber.