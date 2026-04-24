Inland

Warum die SPÖ jetzt auf "Solidarität"-Sweater und Salzstreuer setzt

Für den 1. Mai bietet die SPÖ Genossen in einem Shop alles, um sich von Kopf bis Fuß auf den Tag der Arbeit einzustellen.
24.04.2026, 10:45

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SPÖ-Salzstreuer

Trump macht es, die FPÖ macht es und nun macht es auch die SPÖ. Sie setzt auf eigene Merchandising-Artikel - in dem Fall für einen speziellen Anlass.

Während es blau-weiß gehaltene Schirmkappen oder T-Shirts bei den Freiheitlichen schon lange und das ganze Jahr über gibt, bietet die Sozialdemokratie nun eine eigene "1.-Mai-Kollektion" an. 

1. MAI-AUFMARSCH DER SPÖ: ÜBERSICHT

Im eigenen SPÖ-Shop kann man sich mit einem Maiabzeichen 2026 um 2,50 Euro eindecken, einer verbilligten "Hoffnungsträger:in"-Tasche um 5 Euro oder einem "Solidarität"-Sweater in Rot um 35 Euro.

Um 55 Cent gibt es einen Salzstreuer für "eine Prise Gerechtigkeit", um 7 Euro ein Schneidbrett mit der Prägung "Soziale Politik schneidet besser ab".

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SPÖ Shop

Für die kalten Tage gibt es - ebenfalls im Angebot - rote Handschuhe um 5 statt 8 Euro. Ob sie aus der Mode gekommen sind? Das Bild wirkt jedenfalls danach, denn die Frau mit rotem Stirnband telefoniert von einem Fernsprechapparat.

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Donald Trump FPÖ
kurier.at, haj  | 

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