Warum die SPÖ jetzt auf "Solidarität"-Sweater und Salzstreuer setzt

Trump macht es, die FPÖ macht es und nun macht es auch die SPÖ. Sie setzt auf eigene Merchandising-Artikel - in dem Fall für einen speziellen Anlass.

Während es blau-weiß gehaltene Schirmkappen oder T-Shirts bei den Freiheitlichen schon lange und das ganze Jahr über gibt, bietet die Sozialdemokratie nun eine eigene "1.-Mai-Kollektion" an.