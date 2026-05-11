Russland-Spionage: Antennen in Wien nach Protest entfernt

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen und Amtskolleginnen erklärt, dass die Bundesregierung keine Spionage mehr auf österreichischem Boden akzeptiere. "Wir schauen nicht mehr weg, wenn es um Spionage auf österreichischem Boden geht. Das haben wir klargemacht, das haben wir auch im Regierungsprogramm vereinbart, und das haben wir auch unmissverständlich den Russen klargemacht", sagte sie am Montag in Brüssel.

Österreich habe von Russland "volle Aufklärung über diesen Antennenwald verlangt", sagte die Außenministerin weiter unter Anspielung auf die Satellitenantennen auf Gebäuden der russischen Vertretung in Wien. Der Wald sei "gelichtet", also "Antennen von russischer Seite abgebaut" worden. "Das ist ein wichtiger Schritt." Aber auch mit der Ausweisung von drei russischen Diplomaten habe Österreich gezeigt, dass es Spionage nicht mehr dulden werde.