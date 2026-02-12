Prozess gegen Egisto Ott: Was steckte hinter der "Operation Doktor"?

Eine Operation, die so geheim ist, dass nur zwei Beamte davon wissen? So heikel, dass man bei Abfragen im System eine falsche Aktenzahl angibt, um ja keine Spuren zu hinterlassen? So strengstens geheim, dass kein Akt angelegt wird?

Zeugen, die am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht im Spionage-Prozess gegen den Ex-BVT-Beamten Egisto Ott ausgesagt haben, halten es für mehr oder weniger ausgeschlossen, dass Verfassungsschützer in Österreich so arbeiten.

„Wir sind dem Legalitätsprinzip unterworfen. Jede Ermittlungsmaßnahme braucht eine gesetzliche Grundlage“, erklärte eine Zeugin, die in der Nachfolgebehörde des BVT, der Direktion für Nachrichtendienst und Staatsschutz (DSN), tätig ist. Auch wenn Informationen so sensibel sind, dass sie nur in Papierform im Stahlschrank aufbewahrt werden, gebe es immer eine Aktenzahl.

Sie und andere Ex-Kollegen Otts zerschlugen damit weitgehend die Erklärungen, die er für die ihm vorgeworfenen Aktionen liefert.

Laut Anklage soll er für den russischen Geheimdienst FSB Informationen beschafft haben. Für mindestens zwei Menschen soll das eine ernste Lebensgefahr bedeutet haben.