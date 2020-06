Spindis Steuer-Deal für Kritiker "fatales Signal"

Zugeständnisse an die ÖVP-Wirtschaftsvertreter in Sachen GmbH light und Gewinnfreibetrag, eben solche an die SPÖ. Die von ihr begehrten Gratiszahnspangen für Kinder wird es ab Mitte 2015 geben (siehe weiter unten). Mit diesem Deal hat sich Finanzminister und ÖVP-Chef Michael Spindelegger den Sanktus des ÖVP-Wirtschaftsbunds zum rot-schwarzen Steuerpaket gesichert. Am Donnerstag wurde das im parlamentarischen Finanzausschuss mit Regierungsmehrheit gutgeheißen. Ende Februar wird im Nationalrat darüber abgestimmt.

Nicht allen in den koalitionären Reihen gefällt das Tauschgeschäft. "Es ist ein kurzfristiger Pyrrhussieg des Wirtschaftsbundes, wenn nach 50 Stunden Regierungsverhandlungen und einstimmigen Beschlüssen im ÖVP-Bundesparteivorstand das Steuerpakt aufschnürt wird", befindet Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm im KURIER-Gespräch. Mit dem jetzigen Ergebnis könne die AK "zwar gerade noch leben. Das Signal ist aber fatal." Von einer "Sickerwirkung, die gefährliche Konsequenzen haben kann", spricht Muhm. "Künftig werden alle, die zu einem Kompromiss stehen müssen, genau überlegen, ob es nicht klüger wäre, laut aufzuschreien. Anscheinend ist es jetzt so: Wer schreit, dem gibt man."