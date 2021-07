Spiel mit der Pleite kostet Kärnten die Bonität

Vor wenigen Tagen hatte Kaiser in einem offenen Brief wortreich zu den Landeshaftungen Stellung genommen: "Auch wenn die Haftung ursprünglich von allen Parteien im Kärntner Landtag mit beschlossen wurde, so möchte ich dazu klarstellen, dass dieser Beschluss auf Basis vorgelegter Berichte passiert ist, die sich letztendlich auf den Aufsichtskommissär des Landes gestützt haben, welcher damals von der FPÖ ( Karl Pfeifenberger, Jörg Haider) gestellt wurde. "

Von einer "Kindesweglegung" will Kaiser, der – so wie elf andere noch aktive Landespolitiker – am 22. April 2004 der Änderung des Landesholdinggesetzes zugestimmt hatte, nichts wissen: "Es wurde immer berichtet, welch großartige Bank die Hypo ist. Der damalige Chef Wolfgang Kulterer hat sie bei einem Besuch im SPÖ-Klub in den rosigsten Farmen geschildert."

Heute seien verantwortliche Leute hinter Gittern. Und bei jedem Prozess komme heraus, dass Haider der "spiritus rector" gewesen sei, sagt Kaiser. Auch bei der "Explosion" der Haftungen (von sechs auf 25 Milliarden Euro binnen weniger Jahre), als er immer gesagt habe: "Wir müssen, wir müssen ..." Alles sei verniedlicht worden.

Heute sieht es Kaiser anders: "Ich stehe nicht an, mich bei allen zu entschuldigen, dass so etwas passiert ist."

Das Land Kärnten habe "in seiner damaligen politischen Verantwortung" viel Schuld auf sich geladen. "Die Haftungen sind aus heutiger Sicht absurd. Heute würden wir ganz anders an diese Dinge herangehen."

Auf die "Anstaltslösung" bei der Hypo habe er immer gedrängt, sagt Kaiser. Aber die damalige Finanzministerin Maria Fekter "wollte sie nicht." Ob die Bad-Bank jetzt zu spät komme, sei "schwer zu beurteilen. Aber sie wäre sicher früher möglich gewesen."