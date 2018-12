Spendensaison: Wer das Herz der Politik erweicht

Vizekanzler Heinz-Christian Strache spendet „nicht primär“ an Organisationen, sondern versucht „österreichischen Kindern, Familien und Menschen direkt zu helfen“. Künftig will er dazu den Verein Österreicher in Not „um die Bekanntgabe solcher Fälle ersuchen“.

Auch bei der Opposition stehen Kinder ganz oben auf der Spendenliste: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat heuer neben Betroffenen der Kärntner Unwetterkatastrophe auch die St. Anna-Kinderkrebsforschung unterstützt – ein „besonderes Anliegen“ für die Ärztin.