Sparpaket steht - mit vielen Fragezeichen

Stabilitätsgesetz: So heißt das 300-Seiten starke Werk, das alle Sparschritte enthält. 98 Einzelgesetze werden geändert, 13 davon treten am 1. April in Kraft. Neben Ausgabenkürzungen und höheren Einnahmen wurden vier Milliarden Euro für Wachstumsimpulse veranschlagt (Schulen, Universitäten, Pflege)

Steuern: Im April treten Steuererhöhungen in Kraft (z. B. Immobilienertragssteuer, Abgabe auf Fächenumwidmungs-Gewinne, höhere Bankenabgabe). Auch die Bauspar-Prämie wird ab April gekürzt (siehe Seite 8). Der Rest des Paketes gilt ab Mai, wobei viele Maßnahmen 2013 oder später greifen.