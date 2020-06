Sparpaket im Eiltempo durchs Parlament

Der Budgetsprecher der SPÖ, Kai Jan Krainer, verstand den Unmut nicht: Auf dieses Procedere hätten sich alle verständigt, sich später darüber aufzuregen, sei unverständlich. "Wir hätten in der Präsidiale auch mehr Zeit für die einzelnen Kapitel vereinbaren können."

Die Länder, die von dem 28-Milliarden-Euro-Sparpaket rund 2,6 Milliarden übernehmen, erneuerten am Donnerstag ihre Forderungen an den Bund im Zusammenhang mit einem neuen Stabilitätspakt. In einem Brief an Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) deponierte die steirische Finanzlandesrätin Bettina Vollath ( SPÖ) stellvertretend für alle die Länderposition. Die Länder seien bereit, ihren Beitrag zur Konsolidierung zu leisten und eine Vereinbarung dazu, zügig umzusetzen. Eine Verschiebung von Belastungen auf Länder und Gemeinden habe aber zu unterbleiben.