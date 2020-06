Sparpaket: Fischer warnt Regierung

Er kritisiert in einem informellen Schreiben, es bliebe dem Bundespräsidenten „nur ein extrem kurzer Zeitraum, um das verfassungsmäßige Zustandekommen des Gesetzespakets zu prüfen“, kritisiert Heinz Fischer in dem Brief an Bundes-kanzler Werner Faymann, der den Salzburger Nachrichten , der Tiroler Tageszeitung und den Vorarlberger Nachrichten vorliegt. Fischer will das so offenbar nicht hinnehmen: „Ich könnte eine solche Vorgangsweise – was Du verstehen wirst – nicht akzeptieren und werde mir – so wie in der Vergangenheit – die erforderliche Zeit nehmen, um die erwähnten verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen“. Zusätzlich warnt Fischer Faymann davor, die zahlreichen Einzelgesetze „in einem großen Sammelgesetz“ zusammenzufassen. Denn das Prüfen eines solchen Gesetzes in einem einzigen Arbeitstag wäre „eindeutig als Alibiaktion erkennbar“, schreibt der Bundespräsident, der auch die knappe Frist zwischen Nationalrats- und Bundesratsentscheidung rügt: Dies sei „sicher nicht elegant und nicht unproblematisch“.