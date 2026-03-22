Nach Marterbauer-Ansage: Airchief warnt vor Sicherheitslücke bei Luftverteidigung

Marterbauer hatte zuvor via Kronen Zeitung den Wünschen des Verteidigungsministeriums nach mehreren Milliarden für die Nachfolge der in die Jahre gekommenen Eurofighter eine klare Absage erteilt. Er sehe "keinen Spielraum" für zusätzliche Milliardenbeträge über das Vereinbarte hinaus. Damit hat Marterbauer den Ärger des Koalitionspartners ÖVP auf sich gezogen.

Der Kommandant der Luftstreitkräfte, Gerfried Promberger, hat angesichts der Aussagen von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zur Eurofighter-Nachfolge vor einer drohenden Sicherheitslücke bei der Luftverteidigung gewarnt. "Abfangjäger sind kein Luxus, sondern ein zentrales Instrument zur Sicherung der Souveränität, Neutralität und zum Schutz der Bevölkerung Österreichs", betonte der Airchief am Sonntag gegenüber der APA.

"Neutralität darf niemals zur Wehrlosigkeit führen, ganz im Gegenteil. Sie verpflichtet uns, unsere Souveränität selbst zu schützen", so Promberger. Für die Sicherung des heimischen Luftraums sei "ausschließlich" die Republik Österreich verantwortlich. "Abfangjäger sind dabei kein offensives Instrument, sondern ein Mittel der Luftraumüberwachung und -kontrolle", verwies der Airchief darauf, dass nur so auf unbekannte oder nicht reagierende Flugzeuge, wie etwa bei Funkkontaktverlust, Fehlverhalten oder im Ernstfall auch bei Bedrohungen reagiert werden könne. "Die globale Lage zeigt uns jeden Tag, wie wichtig Überwachung und Schutz des Luftraums sind."

36 Abfangjäger "kein Luxus" sondern "militärische Notwendigkeit"

Die Anzahl von 36 neuen Überschall-Kampfflugzeugen, auf die sich ein interner Bericht zur Evaluierung der "Luftverteidigung 2032+" festgelegt hat, sei keineswegs aus "Prestige oder Luxus, sondern aus einer klaren und nachvollziehbaren Beurteilung, militärischer Notwendigkeit und der Einsatzrealität" getroffen worden. Es müsse sichergestellt werden, dass jederzeit genügend Abfangjäger zur Einsatzvorbereitung, für Übungen, für die Ausbildung der Militärpiloten, für die technische Überprüfung vorhanden sind und gleichzeitig Einsätze geflogen werden können.

"Bedrohungen aus der Luft halten sich nicht an Bürozeiten", erklärte der Airchief. Für einen 24/7-Betrieb müsse ein Teil der Flotte immer in Einsatzbereitschaft sein. Um diese "dauerhaft" zu gewährleisten, brauche es eben "eine entsprechend große Stückzahl", nämlich 36 Maschinen. "Unsere Aufgabe ist es, jederzeit innerhalb weniger Minuten reagieren zu können", so der Generalmajor. Wenn ein Flugzeug den Funkkontakt zur zuständigen zivilen Flugverkehrskontrollstelle verliere oder sich gemäß Luftverkehrsregeln nicht regelkonform verhalte, "müssen wir sofort aufsteigen, egal ob Tag oder Nacht, da es sich um souveränitätsrelevante Vorfälle handelt". Davon verzeichne das Bundesheer jährlich mehr als 50 im österreichischen Luftraum.