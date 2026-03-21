"Kein Spielraum für zusätzliche Abfangjäger": Scharfe ÖVP-Kritik an Marterbauer

Mit ungewöhnlich scharfer Kritik an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat sich am Samstag die ÖVP zu Wort gemeldet. Anlass sind dessen Aussagen in der Kronen Zeitung, wonach er - angesprochen auf die Eurofighter-Nachfolge - keinen Spielraum für "zusätzliche Anschaffungen" über das bereits Vereinbarte hinaus sieht. VP-Generalsekretär Nico Marchetti betonte in einer Reaktion, dass dies nicht die Regierungslinie sei.

Es stelle sich die Frage, ob es sich um Marterbauers Privatmeinung oder die der SPÖ handle. Die nationale Ausweichklausel auf EU-Ebene gebe Österreich Flexibilität im Defizitverfahren, um Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen und weiter in die Sicherheit zu investieren. Auch die Europäische Kommission habe Österreich dringend empfohlen, die Verteidigungsausgaben stark zu erhöhen: "Der Spielraum ist gegeben, es fehlt offenbar nur der politische Wille."

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