Krankentransporte:

Auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) muss sparen. Deshalb werden ab Dienstag für Krankenbeförderungen (Transporte mit Taxi ohne Sanitäter) 7,55 Euro verrechnet, was der Rezeptgebühr entspricht. Für Krankentransporte (mit Sanitäter) fällt die doppelte Summe (15,10 Euro) an. In der Vergangenheit wurde solche Dienste auf Kassenkosten überaus großzügig in Anspruch genommen. Allein im Jahr 2024 wurden österreichweit rund 2,8 Millionen Transporte mit den Blaulichtorganisationen durchgeführt. Hinzu kommen 1,7 Millionen weitere Krankenbeförderungen durch Transportunternehmen, die ebenfalls von der ÖGK bezahlt werden. Die Neuregelung sieht aber zahlreiche Ausnahmen vor: Allen voran zeitkritische Transporte, weiters Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind sowie gewisse Fahrten wie beispielsweise zur Chemotherapie, Strahlentherapie, Dialyse und Fahrten von Kindern sind vom Selbstbehalt ausgenommen. Außerdem wird es eine Obergrenze für Transport-Selbstbehalte von maximal 28 Fahrten pro Jahr geben.