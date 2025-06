Grunderwerbsteuer: Was sich ab 1. Juli ändern wird

Nach sechs Beratungen hat der Budgetausschuss des Parlaments nun grünes Licht für das Doppel-Budget 2025/2026 gegeben. Österreich will in den kommenden zwei Jahren 15 Milliarden Euro einsparen, um mittelfristig wieder die Maastricht-Kriterien (Schulden nicht höher als 3 Prozent des BIP) zu erfüllen. Derzeit beträgt der öffentliche Schuldenstand der Republik 4,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Weil es um den Staatshaushalt derart schlecht bestellt ist, wird die EU-Kommission - wie mehrfach berichtet - ein Defizitverfahren über Österreich verhängen. Offiziell entschieden wird selbiges am 8. Juli 2025. Bereits entschieden ist, mit welchen Maßnahmen die Dreierkoalition im System sparen will. Nebst dem Stopp von zahlreichen Förderungen gibt es auch einige steuerliche Änderungen. So kommt es neben steuerfreien Mitarbeiterprämien auch zu Steuererhöhungen - und zwar bei der Grunderwerbssteuer (GrESt).

Generell gilt bei der GrESt ein Steuersatz von 3,5 Prozent - doch nicht für alle.