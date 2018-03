SP nimmt Polizeiminister ins Visier, VP/FP den Heereschef

Was jetzt im Parlament abgeht, ist für den U-Auschuss-Veteranen Peter Pilz ein echter „Pfusch“. In den kommenden Tagen wird das Hohe Haus gleich zwei U-Ausschüsse auf den Weg bringen – und diese sollen sogar parallel zueinander über die Bühne gehen. Der Geheimdienst-Ausschuss, in dem die Koalition ordentlich unter Druck steht, wird von der SPÖ initiiert. Mit 52 Abgeordneten haben die Sozialdemokraten genug Stimmen, um ohne Unterstützung durch andere Parteien einen U-Ausschuss zu installieren. Fraktionsvorsitzender der Roten beim 22. U-Ausschuss der Zweiten Republik wird Kai Jan Krainer.

Der zweite U-Ausschuss wird indes der dritte Anlauf in der Causa Eurofighter. Der von den Neos eingebrachte Antrag wird von ÖVP und FPÖ unterstützt – weil es sich damit um einen von der Mehrheit eingesetzten U-Ausschuss handelt, kann ohne Zustimmung von ÖVP und FPÖ kein Zeuge geladen werden, auch der Untersuchungsgegenstand wird von Türkis und Blau definiert. Kurzum: Ohne Regierungsparteien geht in diesem Ausschuss nichts.