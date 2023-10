SJ Vorarlberg sorgt mit Gaza-Posting für Aufregung

Weiters schreibt Fußi: "Es ist ganz simpel: Es hat so etwas Platz in der SPÖ, dann habe ich keinen Platz in der SPÖ. Solche Positionen sind mit meinem Weltbild zu keiner Sekunde vereinbar."

SPÖ distanziert sich von Posting

SPÖ-Vorarlberg Chef, Mario Leitner, distanziert sich auf Twitter ausdrücklich von dem Posting der SJ: "Als Landesparteivorsitzender der SPÖ Vorarlberg distanziere ich mich im Namen der SPÖ Vorarlberg ausdrücklich vom Posting der sozialistischen Jugend Vorarlberg. Diese Position hat in der SPÖ Vorarlberg keinen Platz."